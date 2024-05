Sinner-Kotov orario e dove vedere il match di secondo turno del Roland Garros

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) Parigi, 30 maggio 2024 - Nel terzodell'edizione 2024 del, Jannikaffronta Pavel. Il nativo di San Candido è reduce da due nette vittorie dopo il rientro dall'infortunio all'anca: ha esordito sulla terra rossa transalpina sconfiggendo lo statunitense Christopher Eubanks, per poi mandare al tappeto uno dei padroni di casa come Richard Gasquet. Il russo invece ha avuto la meglio prima del britannico Cameron Norrie e successivamente dello svizzero Stan Wawrinka. Chi vince fra i due se la vedrà agli ottavi di finale contro uno tra l’austriaco Sebastian Ofner e il francese Corentin Moutet. Il precedente di Madridsi sono sfidati fino a questo momento in una sola occasione, ma recente. Già, perché ilfra i due è andato in scena lo scorso 29 aprile, in occasione dei sedicesimi di finale del Masters 1000 di Madrid.