Sinner individua l’obiettivo | Non penso al n 1 ma solo a vincere le partite Oggi allenamento

(Di giovedì 30 maggio 2024) Missione compiuta per Jannik. Il n.2 del ranking ATP ha rispettato i pronostici e si è imposto con il punteggio di 6-4 6-2 6-4 contro il francese Richard Gasquet, nel secondo turno del Roland Garros 2024. Unche ha fatto vedere una condizione fisica in ascesa rispetto all’esordio contro lo statunitense Christopher Eubanks. L’altoatesino si è mosso bene e anche dal lato destro ha fatto vedere dei colpi di pregevole fattura. “Tutto è andato meglio rispetto al match contro Eubanks, soprattuttodi aver servito meglio nei momenti importanti. Gasquet è anche un giocatore che ti dà più ritmo e io ho sentito i colpi un po’ meglio, le mie percentuali sono state migliori. Sono molto contento di come si è comportato il pubblico: è stato un onore poter giocare in sessione serale, specialmente contro un giocatore come Richard.