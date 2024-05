Sinner il complotto a Parigi | Occhio al raccattapalle in campo video virale | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) Anche ilfrancese ha provato a "spingere" Richard Gasquet nel match contro Jannikal secondo turno del Roland Garros. Momenti di imbarazzo suldello stadio Philippe Chartrier di, per il secondo turno tra il 29enne beniamino di casa e l'italiano numero 2 del ranking mondiale. Il match è stato vinto dall'altoatesino in tre set, con grandi lampi di classe e una gestione perfetta anche nei momenti più difficili. Una dimostrazione di forza che alla fine ha convinto anche il pubblico francese, solitamente mai troppo ben disposto nei confronti dei "cugini" (figurarsi se gli azzurri sfidano i transalpini, poi) ad applaudire calorosamente in occasione dei punti più spettacolari. La partita però è stata tirata, soprattutto nel primo set.