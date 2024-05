Sicurezza stradale premiati studenti concorso Icaro Cortese | Siete il motore del cambiamento

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) Roma, 30 mag. (Adnkronos) - Sono statioggi, nella sala Auditorium Capitalis del Palazzo dei Congressi di Roma glivincitori delabbinato alla 23esima edizione del“Una mobilità sicura, innovativa e responsabile. Racconta come la immagini nel futuro”., avviato nel 2001, è una delle più importanti campagne della Polizia, realizzata in collaborazione con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il ministero dell'Istruzione e del Merito, il dipartimento di psicologia della Sapienza-Università di Roma, la Fondazione Ania, il Moige, la Federazione Ciclistica Italiana, Autostrada del Brennero Spa, Enel Italia Spa., il Gruppo Astm/Sias Sina, Anas Spa, Pirelli Spa e l'associazione Lorenzo Guarnieri onlus, per promuovere tra le giovani generazioni la cultura della guida consapevole e responsabile.