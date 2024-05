Si devono vergognare Il matrimonio vip tra conduttrice e calciatore finisce male l’ira del sindaco

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 30 maggio 2024) Il giorno delsi ricorda per tutta la vita, ma, nel caso di Daniele Rugani e Michela Persico, anche altri motivi renderanno indimenticabile il giorno del grande passo. Le nozze tra il difensore della Juventus, 30 anni a luglio, e l’influencer e giornalista sportiva 33enne, sono state movimentate da un imprevisto che di certo non si aspettavano. Le nozze sono state celebrate nella giornata di ieri nella Chiesa di San Carlo Borromeo, in piazza San Carlo a Torino prima della cena e i festeggiamenti di rito al Castello di Montaldo Torinese, a 18 chilometri dal capoluogo piemontese. Ed è qui che si è scatenata la festa, la stessa festa che ha fatto infuriare ildel paesino. Leggi anche: “Altra svolta”. Chiara Ferragni, incubo già finito: nuova vita e nuovo lavoro dopo i guai Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michela Persico (@michelapersico) La sontuosa cerimonia Tantissimi gli ospiti vip che hanno partecipato alle nozze, a partire da una nutritissima rappresentanza di calciatori della Juventus.