Sesto Calende tenta estorsione ai danni di un minorenne | arrestato 18enne

(Di giovedì 30 maggio 2024)(Varese), 30 maggio 2204 –tae spaccio di stupefacenti. Sono queste le accuse che hanno portato all’arresto di unda parte dei Carabinieri della stazione di, nel Varesotto. Durante un servizio per il monitoraggio della movida estiva lungo la zona del lungo fiume e del cosiddetto 'barbonaio', i militari hanno controllato alcuni giovani, trovandoli in possesso di sostanze stupefacenti. Ad unsono stati sequestrati due smartphone di ultima generazione, di sospetta provenienza illecita, dei quali non ha fornito alcuna giustificazione in ordine al possesso. Alcuni giorni dopo, tuttavia, il minore si è presentato ai carabinieri per denunciare le gravi intimidazioni subite da parte di unche gli aveva ceduto i telefoni e che ne pretendeva la restituzione o il pagamento del controvalore a titolo di risarcimento.