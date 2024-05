Serie tv Fantasy le 11 migliori serie da vedere s Prime Video

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 30 maggio 2024)tv, le 11daAvete voglia di magia? E di miti o di avventura? Una grandepuò essere la migliore evasione, permettendovi di perdervi in un mondo nuovo ed emozionante. Combattete qualche mostro, lanciate uno o due incantesimi e scoprite nuovi incantevoli segreti nella libreria didi. Intervista col vampiro (2022 – presente) Basato sul romanzo bestseller The Vampire Chronicles della leggendaria autrice Anne Rice, Intervista col vampiro è un frizzante dramma sentimentale sui vampiri interpretato da Jacob Anderson (Game of Thrones) e Sam Reid. Elogiato per aver corretto molti elementi che avevano indebolito l’adattamento cinematografico del 1994, interpretato da Tom Cruise e Brad Pitt (The Lost City), Intervista col vampiro trabocca di una ricca mitologia, che consente una storia migliore e personaggi più stratificati.