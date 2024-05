Serie A ed Europa il pagellone della stagione 2023 2024 | Inter e Atalanta 9 5 Napoli da 3

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 30 maggio 2024) Neanche un 10, ma solo perché è ile tiene conto del rendimento in tutte le competizioni,inclusa. Però le miglioriclasse sono già note:con due stagioni storiche, leggendarie, impresse già nella memoria collettiva. Poi il Bologna e la sua incredibile qualificazione in Champions League. Compitino per Milan e Juventus. Rimandate a settembre con debiti Roma e Lazio. Bocciata ilche non è riuscito ad onorare quello Scudetto sul petto conquistato da Luciano Spalletti. LE PAGELLE9.5 Un dominio: la più continua, la più forte, la più brava nelle scelte iniziali. Scudetto vinto con cinque giornate d’anticipo, eguagliato il recordA (cinque anche per il2022/23, la Juventus 2018/19, l’2006/07, la Fiorentina 1955/56 e il Torino 1947/48).