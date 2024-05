Sergio Berni torna sui social dopo l’allarme suicidio | come sta ora e cosa è successo

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di giovedì 30 maggio 2024) Si temeva il peggio perche è stata divulgata una sua storia che presagiva il, ma per fortuna l’ex corteggiatore di Uomini e Donne non si è tolto la vita e ha fatto chiarezza sul motivo che l’ha spinto ad arrivare a così tanto. Sul suo profilo Instagram, il ragazzo che corteggiava Ida Platano ha rivelato di vivere da mesi una situazione insostenibile a causa di Letizia Scotti, la sua ex compagna e madre di sua figlia Elodie Sole. Ma andiamo nei dettagli di questa intricata vicenda. Uomini e Donne: le condizioni di salute dirivela lui stesso nelle sue Instagram Stories,è attualmente ricoverato in ospedale. Fortunatamente l’ex corteggiatore ha deciso di chiedere aiuto invece di farla finita ed ora è sotto la cura di un personale medico specializzato.