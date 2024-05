Serate alcoliche e intemperanze Chiuso circolo privato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 30 maggio 2024) Viareggio, 30 maggio 2024 – L’alcol che scorre nelle vene e inebria la testa. Sino a offuscare la vista, ma anche la mente. Una, due, tre volte e forse anche di più. . A farne le spese non solo il locale che li ospitava, ma anche le auto parcheggiate all’esterno e altri beni mobili e immobili di proprietà privata. C’è tutto questo dietro la decisione del questore di Lucca, Edgardo Giobbi, che ieri ha notificato la sospensione per 30 giorni ad undella Migliarina. L’adozione della misura si è era necessaria per la reiterazione delle condotte da parte degli avventori. Già, ad inizio mese, il locale aveva avuto una sospensione per dieci giorni. Da qui l’adozione di una misura di più lunga durata per il