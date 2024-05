Separazione delle carriere cosa significa e cosa cambia per i magistrati

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 30 maggio 2024) La riforma costituzionale della giustizia, voluta fortemente dalla premier Giorgia Meloni e dal ministro Carlo Nordio, prevede di separare in modo definitivo giudici e, impendendo il passaggio, come avviene oggi, e istituendo due Csm separati, entrambi presieduti dal Capo dello Stato. All’interno dei due nuovi Consigli superiori della magistratura i membri sia laici che togati verrebbero scelti per sorteggio così come 12 dei 15 componenti dell’Alta Corte disciplinare, a cui se ne aggiungerebbero tre di nomina presidenziale. .