Senua’s Saga | Hellblade II torniamo in Islanda con il capolavoro di Ninja Theory

(Di giovedì 30 maggio 2024), già fautore dell’innovativoSacrifice del 2017, ritorna conII. Questa esclusiva Xbox della prima metà del 2024 continua le tormentate avventure di Senua, una protagonista già nota per il suo viaggio psicologico e viscerale quanto mai disturbato. Uno sgradito ritorno inAmbientato nel X secolo in un’tanto bella quanto selvaggia, il gioco riprende poco dopo gli eventi del primo capitolo. Senua, determinata a vendicarsi dei predoni che hanno devastato la sua gente, si ritrova catturata da schiavisti norreni. Questi la portano in catene sulle coste islandesi con l’intenzione di sacrificarla ai loro dei ma, ad un certo punto, una tempesta distrugge l’imbarcazione, dando inizio a un’avventura tesa e drammatica.