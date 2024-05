Selezione del Cda Rai nel mirino Il Tar del Lazio ammette il ricorso

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 30 maggio 2024) Non c’è materia per stappare una bottiglia di champagne ma un piccolo passo in avanti nella battaglia contro la riforma Rai targata Renzi è stato fatto. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il(Sezione Prima) ha fissato l’udienza pubblica per il prossimo 23 ottobre per la discussione delcontro la Camera dei deputati presentato da ex dirigenti Rai – Antonino Rizzo Nervo, Stefano Rolando e Patrizio Rossano – con cui si chiedeva l’annullamento dell’avviso pubblicato in data 21 marzo 2024 sul sito istituzionale di Montecitorio denominato “avviso per la presentazione di candidatura a componente del consiglio di amministrazione della Rai ai fini dell’elezione da parte della Camera dei deputati”. Il, appoggiato dalle associazioni Articolo 21, Scl Cgil, TvMediaWeb e Infocivica, contesta la mancanza di una procedura selettiva trasparente e non discriminatoria, come richiesto dal recente MFA per le nomine nelle governance dei servizi pubblici radiotelevisivi.