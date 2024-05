Segnalazione su Edoardo Sanson e Anita Olivieri | ritorno di fiamma dopo la rottura con Alessio Falsone?

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di giovedì 30 maggio 2024) Una nuova voce suha into il web: si sarebbero risentitila fine della relazione con, nata nella casa del Grande Fratello 2023. Stando ad unagiunta a Deianira Marzano, ci sarebbe stato un riavvicinamento tra i due ex fidanzatilacon l’allenatore. Ma andiamo nei dettagli.torna dal suo exaver chiuso conhanno deciso di comune accordo di chiudere la loro relazione a distanza di pochi mesi dalla fine del Grande Fratello 2023. L’ex gieffina ha raccontato che il motivo è legato a forti differenze caratteriali e che il distacco tra loro era ormai incolmabile. Tuttavia, alcuni utenti social hanno segnalato a Deianira Marzano di aver visto la ragazza romana a Torino, città in cui vive il padre, ma anche: “Io so che si sono risentiti, lo so per certo”, afferma una delle tante segnalazioni, lasciando intendere che potrebbe esserci un riavvicinamento tra i due ex.