Se Tajani me lo chiede sono pronto | Flavio Tosi sfida totale in Veneto

(Di giovedì 30 maggio 2024)è un protagonista degli ultimi quindici anni di politica del Nord Est. Sindaco di Verona per due mandati con la Lega, al 2015 risale la rottura con il partito di Via Bellerio. Oggi, siede alla Camera con Forza Italia che guida inda Coordinatore Regionale, e sotto le insegne degli azzurri corre per Strasburgo nel collegio Nord Orientale. Lei ha praticato il governo del territorio. Quant'è difficile oggi parlare di Europa ai cittadini? «Non è difficile in senso assoluto. Ma c'è una criticità: non viene percepito quanto l'Europa sia importante. Le elezioni per l'Europarlamento vengono considerate quasi secondarie rispetto alle altre. Invece ormai la gran parte delle decisioni passa per l' Europa. Guardandola in prospettiva, dovrà essere compiuto un percorso per un sistema sanitario comune, un sistema sociale comune, stessa cosa per fisco e difesa.