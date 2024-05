Scurati & co in soccorso a Saviano Fassino e il profumo di Minculpop

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 30 maggio 2024) Una polemica pretestuosa. Per ribadire che la cultura, nella folle convinzione della sinistra da caminetto, è roba loro. Ma anche un succulento pretesto, per chi agogna un trafiletto su un quotidiano come una brocca d'acqua per chi si trova nel deserto. La vicenda di Robertoe del festival di Buchmesse ha evidenziato, ancora una volta, la distanza siderale che intercorre tra la realtà e una parte della cosiddetta intellighenzia progressista. Il primo a gridare allo scandalo è Sandro Veronesi, l'autore della scenografia del film Comandante. «Le ragioni balorde e ridicole con cui il Commissario Mazza ha giustificato l'esclusione di Roberto- dice - non mi permettono di accettare l'invito che ho ricevuto. Continua questa pratica di ingerenza del Presidente del Consiglio e dei suoi più fidati collaboratori, accompagnata da putiniana ipocrisia, su decisioni che non devono seguire logiche politiche.