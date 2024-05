Scoperta a Catania una frode fiscale da 29 milioni di euro

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 30 maggio 2024) Un raffinato sistema disu scala nazionale, con regia unica su, che abusava dei vantaggi normativi in tema di “distacco di personale” previsti per i contratti di “rete tra imprese” è al centro dell’operazione “Alto livello” del comando provinciale Guardia di finanza etnea. Militari delle Fiamme gialle stanno eseguendo due ordinanze cautelare nei confronti di 16 persone a, Siracusa, Ragusa, Enna, Palermo, Milano, Brescia, Roma e Pesaro e sequestrando quote societarie, disponibilità finanziarie e beni per 29di. Nell’inchiesta coordinata dalla Dda della Procura dici sono complessivamente 33 indagati.unada 29di. Abusavano dei vantaggi per i distacchi di personale Sono oltre 140 i Finanzieri del comando provinciale della Guardia di Finanza diimpegnati nell’operazione “Alto livello”.