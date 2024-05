Scontro tra titani | dal cast al sequel tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 30 maggio 2024)tra: dalalche c’è dasuldi carattere epico del 2010,traporta nuovamente al cinema la mitologia greca, fonte di personaggi e storie ancora oggi indimenticabili. In questo caso, il titolo in questione è un remake dell’omonimodel 1981, all’interno del quale si raccontano le gesta dell’eroe Perseo, protagonista di eventi che lo portano a sfidare creature straordinarie e gli stessi Dèi dell’Olimpo. A dirigere ilvi è il francese Louis Leterrier, affermatosi due anni prima grazie a L’incredibile Hulk. Il progetto per un nuovosu tale mito era in realtà in sviluppo da diversi anni, con una sceneggiatura che prevedeva inizialmente unvietato ad un pubblico di minori.