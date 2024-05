Scoccia accelera sul Prg | Sarà esecutivo nel giro di due anni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 30 maggio 2024) "Architetti, geometri e ingegneri offriranno un contributo fondamentale nella realizzazione del nuovo piano regolatore di Perugia grazie alle loro competenze specifiche e alla capacità di integrare aspetti tecnici, estetici, sociali e funzionali. Il maxi-progetto dovrà saper guardare avanti, voglio che siain duee per raggiungere questo obiettivo ho intenzione di metterci le mani dal primo giorno per offrire un segnale di continuità sulle opere pubbliche in scadenza nel 2026 come imposto dal Pnrr". Lo ha detto la candidata sindaco Margheritanel corso dell’incontro avvenuto questa mattina al comitato elettorale al quale hanno partecipato i presidenti degli Ordini professionali Marco Petrini Elce e Gianluca Fagotti, per architetti e ingegneri, ed Enzo Tonzani per il Collegio dei Geometri.