Sciopero Milano del 31 maggio metro bus e tram Atm fermi | info e orari

(Di giovedì 30 maggio 2024) Nuovodei trasporti venerdì 31. Vediamo nel dettaglio come si svolge lonel capoluogo lombardo, cosa si ferma e cosa no, in qualie quali potrebbero essere i disagi per i cittadini che si spostano in città.31Atm Dopo l’ultimo blocco del trasporto locale che ha coinvolto i mezzi milanesi lo scorso 26 aprile, il sindacato Al Cobas ha proclamato per venerdì 31unoche potrebbe avere conseguenze sulle linee Atm dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18 fino al termine del servizio. Attenzione anche allaM4, che subirà delle chiusure temporanee per collaudi. Come si legge nella nota ufficiale del sindacato, loè stato proclamato per vari motivi: contro la liberalizzazione, la privatizzazione e le gare d’appalto dei servizi attualmente gestiti dal Gruppo Atm e per la ‘reinternalizzazione’ dei servizi di Tpl in appalto e/o sub-appalto.