Fonte : ilgiorno di 30 mag 2024

L’imputato non era presente al processo, dispensato per motivi psichici subentrati successivamente a quella tragedia. Pi. A metà dicembre 2018 Nicoletta Nardoni, trentasettenne di Mozzate, aveva preso un Flixbus, partito da Genova e diretto a Dusseldorf, in Germania, per andare a fare visita al padre.

Schianto mortale del Flixbus autista condannato