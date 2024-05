Schepici | Un enorme ‘grazie’ al punto di Primo Soccorso di Fiumicino per l’assistenza ricevuta

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 30 maggio 2024) Maurizio, pilota di motonautica Classe V1 e residente a, ha scritto una lettera per esprimere il suo sentito ringraziamento al personale deldi, per la professionalità e l’umanità dimostrate durante la sua recente emergenza sanitaria. Di seguito, la lettera completa del suo riconoscimento. “Mi chiamo Maurizio, sono pilota di motonautica Classe V1, attualmente tesserato con la Federazione Italiana Motonautica, residente in. Con questa mia nota vorrei rivolgere un profondo ringraziamento al personale medico ed infermieristico del Vs Prontoper l’impegno, la competenza, la preparazione professionale, ma soprattutto per l’esempio di umanità che oggi difficilmente si riscontra nelle strutture sanitarie.