Fonte : ilgiorno di 30 mag 2024

Ora in agenda per giugno le udienze di discussione dei ricorsi in appello presentati dal funzionario pubblico e dall’imprenditrice Ancilla Cantù. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Milano per Francesco Calogero Magnano (nella foto), 75enne originario della provincia di Reggio Calabria ma da decenni residente a Macherio, che aveva dato mandato alla sua avvocata, Roberta Minotti, di rivolgersi ai giudici della libertà per vedersi annullare o modificare l’ordinanza di custodia cautelare.

Scandalo tangenti a Usmate I giudici negano la libertà all’ex geometra di Berlusconi