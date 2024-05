Sarah Ferguson afferma che l’unità familiare è la chiave per Carlo e Kate

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 30 maggio 2024)conosce bene il calvario di chi deve lottare contro il cancro. L’ex moglie del principe Andrea, infatti, ha dovuto affrontare la stessa diagnosi ben due volte. La prima volta è stata operata per una forma di cancro al seno, mentre la seconda volta i medici le hanno diagnosticato un tumore della pelle. Di recente ha parlato della situazione che riguarda reMiddleton. La duchessa di York hato l’importanza della famiglia per coloro che, come reMiddleton, affrontano le cure contro il cancro. Parlando con People, sul tappeto rosso dell’amfAR Gala 2024, che si tiene ogni anno durante il Festival di Cannes,ha parlato di unità. La duchessa l’ha fatto rispondendo alla domanda se è stata in grado di offrire sostegno al Re ed alla principessa del Galles in questa fase delicata.