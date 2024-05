Fonte : lalucedimaria di 30 mag 2024

L’amore di Dio è al centro della vita di Santa Giovanna d’Arco e anima ogni sua azione. L'articolo Santo di oggi 30 maggio: Santa Giovanna d’Arco. . . . “Se sono in grazia di Dio egli mi custodisca, se non lo sono Iddio. Martire e mistica francese, Santa Giovanna d’Arco la guerriera che ha lottato per la liberazione della Francia seguendo le voci interiori dettate da Dio.

Santo di oggi 30 maggio | Santa Giovanna d’Arco La guerriera che combatte per Dio