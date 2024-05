Fonte : linkiesta di 30 mag 2024

View this post on Instagram A post shared by Circo-lo Teatro del Sale (@teatrodelsale) Il grande finale si terrà domenica 2 giugno in piazza dei Ciompi, con una cena di beneficenza organizzata con la collaborazione degli chef dei più importanti e prestigiosi hotel di Firenze.

Sant’Ambrogio in Festival quattro giorni di eventi nel cuore di Firenze