Fonte : italiasera di 30 mag 2024

La loro presenza e la loro professionalità si mostrano ogni giorno e nei drammatici momenti della pandemia ne abbiamo avuto ampia dimostrazione”. Oss, Giuliano (UGL Salute): “Nello scorso novembre abbiamo sollecitato il Ministro Schillaci ad impegnarsi per la valorizzazione di questa figura fondamentale” A tal proposito, ricorda il sindacalista degli operatori sanitari, “Nello scorso novembre abbiamo sollecitato il Ministro Schillaci ad impegnarsi per la valorizzazione di questa figura fondamentale, proponendo di utilizzare in misura sempre più crescente l’Operatore Socio-Sanitario specializzato.

Sanità – Gli Oss non sono lavoratori fantasma ma un valore aggiunto tiene a puntualizzare Giuliano UGL Salute