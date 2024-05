Sandra Huller raggiunge Ryan Gosling nel nuovo film sci-fi tratto dallo scrittore di The Martian

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 30 maggio 2024) L'attrice di Anatomia di una caduta e La zona d'interesse nel cast delblockbuster fantascientifico conDopo il successo di Anatomia di una caduta e La zona d'interesse,è entrata nel cast di Project Hail Mary,fantascientifico conprotagonista edall'omonimo romanzo di Andy Weir, già autore di The. Ilambientato nello spazio, è stato scritto da Drew Goddard e racconta la storia di una Terra ormai destinata al giorno del giudizio. L'insegnante di scienze Ryland Grace (interpretato da) viene incaricato di aiutare a risolvere il problema e si imbarca in una spedizione spaziale per salvare la razza umana. Alla regia della pellicola troveremo Phil Lord ….