Sanatoria salva casa | uscito il Decreto Tutte le novità

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di giovedì 30 maggio 2024)ille: ilè stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 maggio. Le nuove regole entrano in vigore da subito. Al via le domande di regolarizzazione. Cosa cambia per il condono delle difformità? Tutto quello che c’è da sapere sulle nuove procedure. Autovelox: nuove regole in arrivo. Cosa cambia?: domande al via dal 30 maggio: il relativoè stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 maggio. Le nuove regole entrano in vigore da subito. Le modalità di richiesta di regolarizzazione rimangono praticamente le stesse rispetto a quelle previste dal Testo Unico per l’Edilizia. D’altra parte, i comuni dovranno aggiornare le proprie modulistiche per allinearle allepreviste dalla nuova