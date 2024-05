Salvini al suo Milan | Inter fortissima ma sei derby sono pesanti!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 30 maggio 2024), Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e noto tifoso del, a Telelombardia ha parlato della stagione dei rossoneri, tornando suipersi malamente contro l’. STAGIONE DELUDENTE – Matteonon risparmia i commenti negativi sul: «L’quest’anno è, ma seidavvero. Quello che mi lascia l’amaro in bocca è il bel gioco. Di belle partite a San Siro quest’anno faccio fatica a trovarne. Ci sta perdere, ma con un’idea. Pioli però va ringraziato per il lavoro svolto».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale (al suo: «, ma sei!») ©-News.