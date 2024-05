Salute Giornata sclerosi multipla | stasera l' Italia si illumina di rosso

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) Roma, 30 mag. (Adnkronos) - Oltre 140mila: tante sono le persone che inconvivono con la, malattia cronica tra le più comuni e più gravi del sistema nervoso centrale, prima causa di disabilità neurologica nei giovani adulti. A tutte loro è dedicata la Settimana di informazione e sensibilizzazione voluta da Associazionena(Aism) e sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica. Gli eventi in programma culmineranno oggi, 30 maggio, quando, in 70 Paesi di tutto il mondo, si celebrerà il World MS Day, lamondiale della. In quest'occasione l'si colorerà diin un tripudio di luci che accenderanno i principali monumenti del Paese. Anche i palazzi istituzionali come Palazzo Chigi, Palazzo Madama e Montecitorio sarannoti di, dal tramonto difino all'alba di venerdì 31 maggio.