Salta il Cervi Electro Festival a Reggio Emilia diventa un giallo politico

(Di giovedì 30 maggio 2024), 30 maggio 2024 – “Il Comune dinon ha respinto la richiesta di svolgere la kermesse semplicemente perché non è mai stata presentata una richiesta”.all’ultimo momento il “” promosso Bruno Brenno Ferrari (presidente dell’organizzazione giovanileCalling) e la maionese impazzita delle chat politiche reggiane parla di boicottaggio e ne attribuisce la colpa a una non meglio precisata manina che dal Palazzo Municipale avrebbe cercato di colpire il presidente di RC. Sì, perché Ferrari è tra i candidati di Coalizione Civica, che sostiene Fabrizio Aguzzoli come candidato sindaco. L’evento era programma per venerdì 31 (domani) dalle 16,30 alle 23,30 all’ex Campo Tocci, in città, e da tempo era stato ampiamente promosso con comunicati stampa e sui social.