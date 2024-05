Salerno usura ed estorsione | arrestato imprenditore

Leggi tutta la notizia su zon

(Di giovedì 30 maggio 2024) Nella mattinata odierna i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna, unitamente al Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata (S.C.I.C.O.) e con il supporto dei militari in forza ai Comandi Provinciali di Lecco,e Verona, stanno dando esecuzione nelle province di Bologna e, a un’ordinanza di custodia cautelare personale in carcere e reale, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bologna. Sono altresì in corso le esecuzioni di provvedimenti di perquisizione in località delle province di Bologna,Lecco, Verona, Modena e. Destinatario del provvedimento cautelare è un, originario della provincia die residente nel capoluogo felsineo, indagato per più delitti a lui contestati in concorso con altre 15 persone, anch’esse indagate.