Fonte : zon di 30 mag 2024

Gli articoli sarebbero stati posti successivamente all’interno di apparecchi da intrattenimento funzionanti a monete (cd. L’operazione di servizio ancora una volta conferma il continuo e diuturno impegno che la Guardia di Finanza mette in campo ai fini del contrasto al commercio di prodotti non genuini e insicuri che danneggiano il mercato, sottraendo opportunità e lavoro alle imprese che invece si attengono ai rigidi dettami delle normative di settore, introducendo in commercio articoli di qualità che nel rispettare gli standard di sicurezza imposti, tutelano fattivamente la salute dei consumatori.

Salerno sequestrati oltre 1100 prodotti contraffatti