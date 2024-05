Salerno sbarcati oltre 3000 turisti dalla nave Mein Schiff 2

Leggi tutta la notizia su zon

(Di giovedì 30 maggio 2024) Questo è il suo terzo approdo ufficiale stagionale al Molo Manfredi, ormai abituale ospite della Stazione Marittima. La2, della Tui Cruises, di nazionalità tedesca è una cartolina che splende nel cuore di. Per l’occasione, la città ha accoltoprovenientinazione teutonica, e si prevede che nei prossimi mesi possano diventare ancora di più. I 3113 crocieristi sono già in visita per la città e alla scoperta dei sitici della provincia diCostiera Amalfitana ai templi di Paestum. È il fine settimana che saluterà maggio e aprirà le porte a giugno. Domani un altro arrivo, quello della Marella, e domenica è attesa la Celebrity Constellation. La stagione crocieristica sta entrando nel pieno, soprattutto con l’avvento definitivo dell’estate.