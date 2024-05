Salerno la sicurezza dell’Aeroporto sarà gestita da KSM

Leggi tutta la notizia su zon

(Di giovedì 30 maggio 2024) Un altro capitolo è ufficialmente concluso. La gara per la gestione di alcuni servizi dipresso l’aeroporto diCosta d’Amalfi è stata vinta dalla KSM Security. Come riportato dal quotidiano “L’Ora”, consultabile online, mancherebbe solamente l’assegnazione ufficiale della commessa, che arriverà dopo aver verificato l’assenza di ricorsi da parte delle altre aziende candidate. Ma all’apertura delle buste con le offerte, quella della KSM è stata giudicata la migliore. Quest’ultima è una società che già opera al “Falcone e Borsellino” di Palermo e sulla cui solidità citempo per fare le verifiche. A questa nuova azienda saranno trasferiti i dipendenti che hanno garantito il servizio di security negli ultimi 16 anni ae che, nonostante l’esperienza accumulata e le certificazioni conseguite, non sono stati presi in considerazione da Gesac per l’assunzione diretta.