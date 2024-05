Fonte : dayitalianews di 30 mag 2024

sky. La polemica di Antonio Pariante Si è accesa la polemica dopo che Antonio Pariante, presidente del Comitato Civico Portosalvo, ha criticato la scelta di aprire una nuova pizzeria in una chiesa abbandonata e sconsacrata del XIV secolo in un’area Unesco, dove il Comune aveva bloccato le licenze per la ristorazione per 3 anni.

Sacro e profano a Napoli apre una pizzeria in una chiesa | e scoppia la polemica