Russia Lavrov | In risposta agli Usa pronte misure di deterrenza nucleare A Kiev possibile soluzione politica con lo stop all’invio di armi

(Di giovedì 30 maggio 2024) La, oltre ad abbandonare la moratoria unilaterale sullo spiegamento di missili a medio e corto raggio, può adottarenel campo dellase gli Stati Uniti dispiegheranno i loro missili in Europa o nella regione Asia-Pacifico. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergeiin un’intervista a Ria Novosti. Secondo, l’eventuale mossa americana “creerà una seria sfida alla sicurezza per la” ma tali azioni “diventeranno un problema non solo per Mosca”. Mentre è sul tavolo del presidente degli Stati Uniti Joe Biden l’ipotesi di revocare i limiti all’uso da parte dell’esercito didelle“a corto raggio” statunitensi per attaccare all’interno del territorio russo, arriva la duradel ministro degli Esteri di Vladimir Putin.