Fonte : ilfaroonline di 30 mag 2024

Come se non bastasse, abbiamo appreso sempre dai giornali dell’installazione di una ruota panoramica in Darsena (leggi qui), senza alcuna spiegazione sulla finalità o su una ipotetica coerenza con lo sviluppo turistico di Fiumicino. “Ribadiamo la nostra preoccupazione per questa assenza totale di discussione politica – concludono – su temi culturali da ormai troppo tempo.

Ruota panoramica a Fiumicino l’opposizione | Totale assenza di dibattito in Aula sull’argomento