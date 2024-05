Rugby l’Italia perde Lorenzo Pani in vista del tour estivo

Fonte : oasport di 30 mag 2024

Un brutto infortunio terrà fuori dai campi di gioco a lungo Lorenzo Pani, trequarti delle Zebre Parma e della nazionale italiana di rugby. La meta realizzata a Cardiff contro il Galles è stata votata come la più bella del Sei Nazioni 2024. Pani ha esordito in nazionale maggiore sotto la gestione del ct Kieran Crowley a Edimburgo contro la Scozia in un match di preparazione alla Coppa del Mondo del 2023, ed è stato successivamente incluso nella rosa dei convocati all’appuntamento mondiale in Francia.

