Rugby a 7 le convocate dell’Italia per le Rugby Europe Championship Series

(Di giovedì 30 maggio 2024) Con l’arrivo dell’estate parte la breve stagione dela sette e a giugno si svolgeranno le. In vista dell’appuntamento continentale Diego Saccà, ctfemminile diSeven, ha annunciato leper il raduno che prenderà il via il prossimo 3 giugno. L’appuntamento sarà poi a Makarska, in Croazia, dal 7 al 10 giugno con la prima tappa delle. L’Italia non si è qualificata ai prossimi Giochi Olimpici, né in campo maschile né in campo femminile, a conferma delle difficoltà di programmazione dela sette nel nostro Paese, dove la Federazione non ha mai realmente investito nella disciplina olimpica. Scorrendo i nomi delle azzurreda Saccà, spiccano un paio di giocatrici già viste spesso con la nazionale dia XV, come Francesca Granzotto e l’esperta Isabella Locatelli, ma anche la milanese Laura Paganini e Alissa Ranuccini, out per infortunio a una spalla dal mese di dicembre.