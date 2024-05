Rugby a 7 Italia pronto all’esordio stagionale ad Haguenau

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 30 maggio 2024) La Nazionale Seven maschilena diè pronta a inaugurare la sua stagione, il prossimo fine settimana al Torneo Internazionale 7’s in programma ad. Dopo tre tre giorni di preparazione trascorsi nel Friuli-Venezia Giulia gli azzurri hanno lasciato il raduno per trasferirsi in Francia. ella prima giornata l’affronterà ahNew Zealand Seven Development, Germania e Polonia per chiudere il giorno seguente il torneo contro Belgio e Pacific.Questa la lista degli azzurri selezionati: Batista, Bozzoni, Corona, Cuminetti, Douglas, Foroncelli, Krsul, Lai, Mba, Rodina, Tomaselli, Vaccari, Vanzella. Dopo la tappa transalpina, la Nazionale si trasferirà la settimana successiva in Croazia, a Makarska (7-9 giugno) per la prima della due tappe 2024 delEurope Seven Championship Series; la seconda si disputerà in Germania (Amburgo) dal 28 al 30 giugno.