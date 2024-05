Fonte : ilfattoquotidiano di 30 mag 2024

La donna lamentava di essere vessata in casa e maltrattata anche per questioni economiche: sarebbe questo, per l’accusa, il movente dell’omicidio. A processo ci sono tre persone: il nipote di Rosina, Enea Simonetti, 24 anni, ritenuto dai magistrati l’autore materiale del delitto e condannato all’ergastolo per omicidio premeditato, sua madre Arianna Orazi, 52 anni, assolta in primo grado dall’addebito più grave ma ritenuta dall’accusa coinvolta nella pianificazione dell’omicidio, e appunto il marito della vittima, Orazi, anche lui scagionato dal delitto con sentenza non appellata e, soprattutto, ormai passata in giudicato.

Rosina Carsetti l’ho uccisa io | colpo di scena al processo che accusa il nipote Il marito confessa ma è stato assolto definitivamente