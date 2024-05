Roma | rissa per futili motivi sfocia in accoltellamento chiusa tavola calda

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 30 maggio 2024) CRONACA DI– Le indagini della Polizia di Stato, scaturite dopo una lite avvenuta in unain corso Sempione, hanno portato il Questore diad emettere un provvedimento di sospensione della licenza per 5 giorni, in applicazione all’articolo 100 del Tulps (Testo unico di pubblica sicurezza), a carico del titolare dell’esercizio commerciale. In particolare, lo scorso 18 maggio gli agenti del commissariato Fidene-Serpentara sono intervenuti presso il locale dove era stata segnalata una lite pertra tre uomini, al culmine della quale un cliente e’ rimasto ferito da una coltellata; inoltre, i poliziotti hanno accertato che i 3 avevano messo a soqquadro l’intero locale danneggiando, altresi’, le vetrine mediante l’utilizzo di spranghe in ferro.