Roma-Milan a Perth | data orario tv e diretta streaming Amichevole 2024

(Di giovedì 30 maggio 2024) A meno di una settimana dalla fine del campionato di Serie A,tornano in campo per disputare un’di lusso in Australia. Le due squadre si affronteranno all’Optus Stadium di, in quello che sarà l’ultimo impegno stagionale prima delle vacanze estive. A guidare i giallorossi sarà Daniele De Rossi, mentre sulla panchina delnon ci sarà Stefano Pioli bensì Daniele Bonera. Calcio d’inizio venerdì 31 maggio alle ore 13.00 italiane (le 19.00 locali). Non è stato ancora reso noto se l’incontro verrà trasmesso intv o. E’ possibile che siano le stesse società tramite i propri canali social a renderlo visibile, perciò andranno monitorati (soprattutto YouTube), insieme a Sportface.it, pronto a garantirvi aggiornamenti in tempo reale e tutte le novità.