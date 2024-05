Fonte : ilfaroonline di 30 mag 2024

L'amore è Saltimbanco, realizzato da Stivalaccio Teatro. Non è retorica. "Una stagione che avrà dopo la presentazione dello Spazio Diamante in Largo Preneste- conclude Longobardi- una sua forte vocazione alla nuova drammaturgia per dare voce alle nuove generazioni e alla sete di ascolto dei diversamente giovani.

Roma la Sala Umberto presenta la stagione teatrale 2024- 2025