Roma ennesima bonifica nella favela di via Cilicia | Troppi rifiuti serviranno più giornate

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 30 maggio 2024) La polizia è intervenuta questa mattina trovandosi davanti a veri e propri micro insediamenti abusivi.di via: “più” Cumuli di, detriti, spazzatura e immondizia accatastati in via Cilia, all’interno di micro insediamenti abusivi. È l’immagine a cui si sono trovati davanti poche ore fa gli agenti della polizia locale diCapitale, intervenuti a Sud diin un deposito diche stava assumendo l’entità di una discarica ambientale. Per questo motivo, gli agenti dell’Unità Spe (Sicurezza Pubblica Emergenziale) si sono attivati nell’area con diverse pattuglie, rimuovendo materiali dannosi per l’ambiente e procedendo ad abbattere gli insediamenti abusivi riscontrati in zona.