Roma, da Cnn focus sul progetto ambizioso della linea C

(Di giovedì 30 maggio 2024), 29 mag. (Adnkronos) – L’metropolitana difinisce sulla Cnn che ci dedica un lungo articolo. “, come si dice spesso, non è stata costruita in un giorno. E da nessuna parte questo è più evidente che con la suaC, une una metropolitana all’avanguardia destinata a contribuire ad alleviare l’infernale trafficocapitale italiana e celebrare la sua ricca storia archeologica con un museo sotterraneo unico al mondo”, scrive il canale all news Usa riferendosi aldi cui Webuild è il principale appaltatore e che sarà lungo 26 chilometri e che “sarà il primo sistema metropolitano completamente automatizzato senza conducente in Italia”. Unche permetterà di “ridurre il traffico stradale di 400.