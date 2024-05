Roma Caput Mundi

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 30 maggio 2024) Ho trascorso qualche giorno a. Mancavo da anni e sono stata felice di vedere tanti turisti stranieri. È sintomo di vitalità: significa che la nostra storia e cultura sono ancora attraenti per il mondo. Lucia Modugno Via email Gentile lettrice, la capisco benissimo. Provai qualcosa di simile quando ricevetti aun’amica asiatica. Non era mai stata in Europa: ricordo lo stupore, la gioia davanti alle vestigia dei Fori, alle chiese barocche. Ebbi la stessa sensazione dopo il Covid e il lockdown del 2020, quandoricominciò a popolarsi di stranieri: in Via dei Fori Imperiali passavano gruppi di turisti con le guide che tenevano sollevata una bandiera: australiana, giapponese, brasiliana, di ogni dove. Forse questa Italia – pensai – non è del tutto perduta.