Roma | aprono al pubblico a Palazzo Farnese i mosaici dell' antica Roma

(Di giovedì 30 maggio 2024), 30 mag. (Adnkronos) - L'Ambasciata di Francia in Italia e Mirabilia Art Wonders, la società che cura l'organizzazionee visite guidate a, presentano l'apertura dei Sotterranei di, che custodiscono due straordinari pavimenti a mosaico, per la prima volta resi fruibili al, tutti i mercoledì su prenotazione. L'Ambasciata di Francia si prende cura di, gioiello cinquecentesco dove ha sede, insieme all'École française de Rome, da quasi 150 anni. Un'importante campagna di restauro è stata avviata nel 2021 per ripristinare la bellezza dei materiali originali. Martin Briens, Ambasciatore di Francia in Italia, ha annunciato che “i lavori verranno completati per i 150 anni'insediamento'Ambasciata e'Ecole française de Rome, nel 2025, evento per il qualeritroverà lo splendore originario”.